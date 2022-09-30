Yangın ihbarına giden itfaiye pastalı kutlama - Son Dakika
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Yangın ihbarına giden itfaiye pastalı kutlama

30.09.2022 00:59
Yangın ihbarına giden itfaiye pastalı kutlama

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, bir mobilya mağazası çalışanları, yangın ihbarında bulunarak çağırdıkları itfaiye erlerinin İtfaiye Haftasını kutladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, bir mobilya mağazası çalışanları, yangın ihbarında bulunarak çağırdıkları itfaiye erlerinin İtfaiye Haftasını kutladı.

Kırşehir Medrese Mahallesinde bulunan bir mobilya mağazası çalışanları, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye erlerine sürpriz yaptı. 112 çağrı merkezini arayarak yangın ihbarında bulunan çalışanlar, itfaiye erlerinin alana gelmesiyle birlikte meşale yaktı. Yangını söndürmek için alana geldiklerini düşünen itfaiye erleri de gördükleri manzara karşında neye uğradıklarını şaşırdı.

Ayrıca, 308. yılı kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla pastada kesildi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kırşehir, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangın ihbarına giden itfaiye pastalı kutlama - Son Dakika

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