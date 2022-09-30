Kırşehir Medrese Mahallesinde bulunan bir mobilya mağazası çalışanları, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye erlerine sürpriz yaptı. 112 çağrı merkezini arayarak yangın ihbarında bulunan çalışanlar, itfaiye erlerinin alana gelmesiyle birlikte meşale yaktı. Yangını söndürmek için alana geldiklerini düşünen itfaiye erleri de gördükleri manzara karşında neye uğradıklarını şaşırdı.

Kaynak: İHA

Kırşehir, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yangın ihbarına giden itfaiye pastalı kutlama - Son Dakika

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