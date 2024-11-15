Yangın sonrası aileye destek ziyareti

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, geçtiğimiz gün çıkan yangında evi yanan ailenin üyeleri ile bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve beraberindekiler geçtiğimiz gün İnhisar ilçesinde bağlı Harmanköy'de çıkan yangında evi yanan aileyi ziyaret etti. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında aileye gerekli yardımların yapılacağı bilgisini veren İl Müdürü Türkoğlu, bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu İl Müdürü Türkoğlu, yaptığı incelemelerden sonra vatandaşların taleplerini dinleyerek, "Devletimiz daima milletinin yanında" dedi. - BİLECİK