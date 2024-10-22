Yangında 80 Yaşındaki Hasta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Yangında 80 Yaşındaki Hasta Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da çıkan yangında yatalak hasta Fethi Kaban yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

22.10.2024 09:33
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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki yatalak hasta Fethi Kaban hayatını kaybetti, eşi 78 yaşındaki İslim Kaban ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde Cengiz Topel Mahallesi 95 No'lu Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yaşayan 80 yaşındaki yatalak hasta Fethi Kaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 78 yaşındaki eşi İslim Kaban ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemenin ardından Kaban'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: ANKA

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