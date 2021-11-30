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Yangından etkilenen öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği - Son Dakika

Yangından etkilenen öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği

30.11.2021 12:03
Yangından etkilenen öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş yangınından olumsuz etkilenen ilk ve ortaöğretim okullarında öğrencilere kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş yangınından olumsuz etkilenen ilk ve ortaöğretim okullarında öğrencilere kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğinde bulundu.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangını, sınır ilçeleri olan Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçramasıyla Türkiye'nin en büyük yangın felaketi olarak tarihe geçmişti. Yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşların yaralarının sarılması adına Antalya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesine desteğini sürdürüyor.

"Eğitime destek sürüyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gündoğmuş yangınından olumsuz etkilenen kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve okul çantası yardımı yapıldı. Ekipler, Köprülü Mahallesindeki Ayşe Güven İlköğretim Okulu, Ümütlü Mahallesindeki Ümütlü İlkokulu ile merkezdeki Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Ortaokulu ile Merkez İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

"Çocuklarımızı asla ihmal etmiyoruz"

Kırtasiye malzeme çantasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in öğrencilere hitaben yazılmış bir mektubu da yer aldı. Başkan Böcek mektubunda "Sevgili yavrularım, siz değerli çocuklarımızı asla ihmal etmiyoruz. Eğitim öğretim için elimizden gelen desteği vererek sizlerin başarısına katkı vermeye çalışıyoruz. Derslerinizde başarılar diliyor hepinizi gözlerinizden öpüyorum" dedi. - ANTALYA

Yangından etkilenen öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği
Yangından etkilenen öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği
Yangından etkilenen öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, Antalya, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yangından etkilenen öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği - Son Dakika


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