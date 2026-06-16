Yanmış Araç Yol Kenarında Terkedildi - Son Dakika
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Yanmış Araç Yol Kenarında Terkedildi

Yanmış Araç Yol Kenarında Terkedildi
16.06.2026 14:28
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Eskişehir'de yanmış otomobil, çevre güvenliğini tehdit ediyor. Sebebi bilinmiyor.

Eskişehir'de yol kenarında duran yanmış ve kullanılamaz haldeki otomobil, çevreden geçenlerin dikkatini çekiyor.

Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale gelen bir araç yol kenarına terk edilmiş durumda beklediği görüldü. Tamamen kullanılamaz hale gelen otomobilin neden orada bırakıldığı henüz bilinmiyor. Hem görüntü kirliliğine yol açan hem de trafik ve yaya güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek potansiyele sahip olan hurda araç, bölgeden geçenlerin tepkisini çekiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Acil Durum, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Çankaya, Trafik, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yanmış Araç Yol Kenarında Terkedildi - Son Dakika

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