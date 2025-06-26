Yaralı Atmaca Koruma Altına Alındı

Bilecik'te bir vatandaşımızın bahçesinde yaralı olarak bulduğu atmaca koruma altına alındı.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde bir vatandaşımızın bahçesinde yaralı olarak bulduğu yaralı itfaiye ekiplerince koruma altına alındı. Ardından ekipleri yaralı atmacayı Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Yetkililer, "Doğaya karşı duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yaban hayatını koruma konusundaki bu örnek davranışın herkese ilham olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK