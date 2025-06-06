(YARIN)Nazilli Belediyesi\'nden sosyal sorumluluk projesine destek

Nazilli Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çekmeye devam ederken, Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik, "1 Adım 1 Kapak" projesine sunduğu katkıyla ihtiyaç sahiplerine 4 tekerlekli sandalye ulaştırdı.

Nazilli Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği'nin katkısıyla toplanan 2 ton mavi kapak sayesinde ihtiyaç sahiplerine 4 adet tekerlekli sandalye ulaştırdı. Başkan Tetik, projeye katkılarından dolayı başta Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ünlü'ye, Fatih İlk ve Ortaokulu'na, Çapahasan İlkokulu'na, Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencilerine ve Kuyucak'tan Ahmet Sayar ile Bozdoğan'dan Mehmet Kazık'a teşekkür etti.

Sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Sosyal sorumluluk projeleri, toplumun ihtiyaçlarına duyarlılık göstermek ve bireylerin hayatına olumlu katkılarda bulunmak amacıyla hayata geçirilen önemli girişimlerdir. Hepimizin farklı şekillerde katkı sağlayabileceği bu projeler, hem yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmamıza hem de toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmemize yardımcı olur. Her birimizin, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine el uzatarak, daha duyarlı bir toplum oluşturma sürdürülebilirliğine katkı sağlaması büyük önem taşır. Sonuç olarak, sosyal sorumluluk projelerine destek olmalı ve bu tür girişimlerde aktif rol alarak, daha yaşanabilir ve adil bir dünya için katkıda bulunmalıyız. Unutmayalım ki, küçük adımlar büyük değişimlere yol açabilir" dedi. - AYDIN