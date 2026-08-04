YAŞ kararları imzalandı: Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YAŞ kararları imzalandı: Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan

YAŞ kararları imzalandı: Hava Kuvvetleri\'ne yeni komutan
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı YAŞ kararlarıyla 25 general bir üst rütbeye terfi etti, 69 albay generalliğe yükseldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu emekliye sevk edilirken, yerine Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. İmzalanan YAŞ kararları ile birlikte, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2026 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı, 4 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye terfi edecekler, görev süresi uzatılacaklar ile kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek personelin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

Alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl süreyle uzatıldı.

Kararda, 2 generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026'dan, 61 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Halihazırda 328 olan general ve amiral sayısının, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 334 olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YAŞ kararları imzalandı: Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Denizli’de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
Trump’tan olay paylaşım: Sahte Newsweek kapağında zafer pozu verdi Trump'tan olay paylaşım: Sahte Newsweek kapağında zafer pozu verdi
Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

17:05
Ersin Destanoğlu evlendi Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 17:09:14. #7.13#
SON DAKİKA: YAŞ kararları imzalandı: Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.