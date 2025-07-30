Yaşar Çapçı Erzurum İl Müftüsü Oldu, Rüstem Can Muğla\'ya Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/276 sayılı Atama Kararı ile Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Erzurum İl Müftülüğü görevine atandı. Çapçı'dan boşalan Muğla İl Müftülüğü görevine ise Rüstem Can getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda yapılan atama, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni İl Müftüsü olarak atanan Rüstem Can, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev yaptı. Can'ın, önümüzdeki günlerde Muğla'daki görevine başlaması bekleniyor. Muğla'da görev yaptığı süre boyunca birçok önemli projeye imza atan eski İl Müftüsü Yaşar Çapçı ise, Erzurum'da görevine devam edecek. - MUĞLA