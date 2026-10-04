Yaşar Kemal, Osmaniye Hemite'de 15-18 Ekim'de 44 kuruluşun katılımıyla anılacak - Son Dakika
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Yaşar Kemal, Osmaniye Hemite'de 15-18 Ekim'de 44 kuruluşun katılımıyla anılacak

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Yaşar Kemal, Osmaniye Hemite\'de 15-18 Ekim\'de 44 kuruluşun katılımıyla anılacak
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Osmaniye'nin Hemite köyünde 15-18 Ekim arasında düzenlenecek Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri'nde Yaşar Kemal anılacak. Program kapsamında konser, panel, sergi ve çocuk etkinlikleri yapılacak; etkinliğe 44 kuruluş katılıp destek verecek.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Dünyaca ünlü edebiyatçı Yaşar Kemal, memleketi Osmaniye'nin Hemite köyünde 15-18 Ekim arasında düzenlenecek  "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" ile anılacak.

Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri Düzenleme Kurulu tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında konser, panel, sergi ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Programda Mazlum Çimen ve Serenad Bağcan konserlerinin yanı sıra Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Yaşar Kemal belgeselinin gösterilecek.

Etkinlikler, Yaşar Kemal'in arkadaşı ve film yapımcısı Abdurrahman Keskiner'in yol göstericiliği ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in destekleriyle gerçekleştirilecek.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren, siyaset üstü ve kapsayıcı bir kültür-sanat buluşması olarak planlanan etkinliğe kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu ulusal ve yerel 44 kuruluş katılacak ve destek verecek.

Programa sanatçılar, edebiyatçılar ve araştırmacıların yanı sıra gençler, yurttaşlar ve çocuklar da katılacak. Yaşar Kemal'in insanı, doğası, kültürü ve sözlü mirasıyla Çukurova'nın ortak hafızasındaki yerinin ele alınacağı etkinlikler kapsamında öykü, şiir ve halkbilim yarışmalarının sonuçları da açıklanacak.

Kaynak: ANKA
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