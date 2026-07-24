Yasemin Özdemir: İktidar Yürüyüşümüz Başlıyor

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP MYK tarafından görevden alınan Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, "Siz ister görevden alın ister almayın, bizler Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yeni partimizle birlikte iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından bir süre önce görevden alınan CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, konyuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Görevden alınma kararının hukuk, akıl ve parti vicdanıyla bağdaşmadığını savunan Özdemir, "Örgütün, emeğin ve iradenin ne demek olduğunu anlamalarını zaten beklemiyordum. Sahada alın teri döken seçilmiş örgütlere operasyon çekmek tam anlamıyla siyasi bir acziyettir. Bu, korkaklığın ilanıdır" ifadelerini kullandı.

Özdemir, Aksaray örgütünün yolunun belli olduğunu ifade ederek, "Siz ister görevden alın ister almayın, bizler Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yeni partimizle birlikte iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Sizleri de sarayın sofrasında koltuk değneği olduklarınızla baş başa bırakıyoruz" şeklinde konuştu.