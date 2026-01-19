Muratpaşa\'nın Yaşlı Evleri\'nde kişisel bakım uygulaması

Antalya Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri'nde gönüllü güzellik uzmanları, kadın üyelere cilt bakımı ve saç kesimi uygulayarak hem güzelliklerine hem de moral ve motivasyonlarına dokundu.

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri'nde gönüllü güzellik uzmanları tarafından daha önce Soğuksu ve Falez Yaşlı Evlerinde gerçekleştirilen bu gönüllü bakım etkinliği, bu kez Çifte Kuyular Yaşlı Evi'nde hayata geçirildi. Etkinlik boyunca kadınlar kendileri için ayrılan bu özel zamanın keyfini çıkarırken, aynaya gülümseyerek bakmanın mutluluğunu yaşadı. Sadece bir bakım uygulaması olmanın ötesine geçen etkinlik, kuşaklar ve kültürler arası dayanışmanın da güzel bir örneği oldu. Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu tür etkinlikler, yaşlı bireylerin fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da merkeze alıyor. - ANTALYA