Yaşlı Kadın, Rutinin Teşhisi ile Hayat Buldu - Son Dakika
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Yaşlı Kadın, Rutinin Teşhisi ile Hayat Buldu

Yaşlı Kadın, Rutinin Teşhisi ile Hayat Buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM ekipleri, rutin kontrol sırasında aldığı ihbar sonrası, 90 yaşındaki Şadan Doru'yu evinde hareketsiz bulup müdahale etti. Doru, düşüp bayıldığı için tedavi altına alındı.

15.10.2024 19:20  Güncelleme: 19:34
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM ekipleri, rutin kontroller çerçevesinde ziyaretine gittikleri 90 yaşındaki Şadan Doru zile basılmasına rağmen kapıyı açmadı. Durumdan şüphelenen görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açıp girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Düşüp bayıldığı ve uzun süredir evde hareketsiz kaldığı öğrenilen kadına ilk müdahale YADEM Hemşirelik Hizmetleri tarafından yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarını görmek ve hal hatır sorup sohbet etmek için rutin olarak ziyaret ettikleri yaşlıların hayatına dokunuyor. Yaşlı Destek Merkezi'nin (YADEM) son ziyareti, bir vatandaşın ise hayatına vesile oldu. Ekiplerin sık sık ziyaret ettiği, evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Şadan Doru'nun yeniden ziyaretine gitti. Zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen YADEM görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı ekipman yardımıyla açtıklarında yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Önce itfaiye ve YADEM Hemşirelik Hizmetleri, daha sonra ise ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şadan Doru, tedavi edildi. Durumunun iyi olduğu bildirilen yaşlı kadının Büyükşehir ziyaretinden saatler önce evinde yere düşüp baygınlık geçirdiği ve saatlerce hareketsiz olarak beklediği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşlı Kadın, Rutinin Teşhisi ile Hayat Buldu - Son Dakika

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