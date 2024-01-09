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Yaşlılar ve çocuklar, ADEM projesi kapsamında evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti alıyor - Son Dakika
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Yaşlılar ve çocuklar, ADEM projesi kapsamında evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti alıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ADEM projesi çerçevesinde, Kozan Halk Eğitimi Merkezi'nin Kuaförlük kursu öğrencileri ve eğitmeni, Kozan'da yaşayan yaşlılara ve çocuklara evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti sunuyor. Saç kesimi, boyama, fön çekme gibi hizmetlerden yararlanan yaşlı ve çocuklar, yapılan hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Yaşlılar ve çocuklar, ADEM projesi kapsamında evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti alıyor
09.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:56
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Yaşlılar ve çocuklar, ADEM projesi çerçevesinde evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve Kozan Kaymakamlığı ile işbirliğiyle yürütülen Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi çerçevesinde, Kozan Halk Eğitimi Merkezi'nin Kuaförlük kursu öğrencileri ve eğitmeni yaşlılar ile çocuklara evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor.

Kozan'ın farklı mahallelerinde yaşayan yaşlılara ve çocuklara evlerinde ulaşan ADEM yetkilileri, saç kesimi, boyama, fön çekme gibi kuaförlük hizmetleri verdi. Hizmetten yararlanan yaşlı ve çocuklar, yapılan hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. - ADANA

Kaynak: İHA
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