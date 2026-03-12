Yatağan'da Yangın: 5 Gözaltı

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde 5 Mart'ta Nazire (76) ve Asım Kasap'ın (87) yaşamını yitirdiği ev yangınıyla ilgili bir torunlarının da arasında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Çiftin altınlarının alınmasının ardından evin benzin dökülerek yakıldığı iddiası üzerinde duruluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesin Turgut Mahallesi'nde Nazire (76) ve Asım Kasap'ın (87) hayatını kaybettiği müstakil ev yangınına ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Yangının, çiftin torunu Busenaz K. (25) ile eşi Kürşat K. tarafından, evde bulunan altınları aldıktan sonra çıkarıldığı öne sürüldü. Bu şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Ümit K, eşi Selda K. ile Emre G. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nde 5 Mart gecesi çıkan yangına itfaiye müdahale etmiş, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından eve giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralı olarak evden çıkarılan Asım Kasap ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmişti.