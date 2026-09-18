Yatağan Kaymakamı İlhan üç kırsal mahallede vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Yatağan Kaymakamı İlhan üç kırsal mahallede vatandaşların taleplerini dinledi

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Yatağan Kaymakamı İlhan üç kırsal mahallede vatandaşların taleplerini dinledi
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde Kaymakam Turgay İlhan, Bakanlığın Kırsal Mahalle Ziyaretleri kapsamında Yeşilköy, Cazkırlar ve Yayla mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlhan, mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerini dinleyerek Cazkırlar Mahallesi'ndeki okulu da ziyaret etti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Kaymakam Turgay İlhan, Bakanlığın Kırsal Mahalle Ziyaretleri kapsamında Yeşilköy, Cazkırlar ve Yayla mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programlarda mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen toplantılarda mahalle sakinleriyle sohbet eden İlhan, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek iletilen konular hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleri tarafından aktarılan sorun ve taleplerin ilgili kurumlara iletilerek çözümüne yönelik gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi. Program kapsamında Cazkırlar Mahallesi'ndeki okul da ziyaret edilerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Kaymakam İlhan ayrıca mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların hal ve hatırını soran İlhan, taleplerini dinleyerek bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerTurgay İlhanYeşilköyYatağanMuğlaYerelSon Dakika

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