Yavru Köpek Dere Yatağında Mahsur Kaldı, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Ordu'nun Çamaş ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Edirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yavru köpek, yağışların etkisini artırmasıyla debisi yükselen dere yatağında mahsur kaldı. Sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı gözlenen yavru köpek ekipler tarafından sahibine teslim edildi. - ORDU