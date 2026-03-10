Yavuzyılmaz'dan Akaryakıt Uyarısı - Son Dakika
Yavuzyılmaz'dan Akaryakıt Uyarısı

10.03.2026 15:07
CHP'li Yavuzyılmaz, akaryakıt zammına karşı hükümeti acil tedbirler almaya çağırdı.

(ZONGULDAK) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıtta hükümeti yeni tedbirler almaya çağırdı. Yavuzyılmaz, akaryakıt pompa fiyatlarına büyük zam gelebileceğini vurgulayarak, "Akaryakıtın ÖTV'sindeki KDV'yi kaldırın. EPDK gelir payındaki KDV'yi kaldırın. Kalan KDV'yi de yüzde 20'den yüzde 10 düşürün. Bu hamleyle vatandaşlarımızı akaryakıt zamlarına karşı koruyacak, ortalama yüzde 13'lük bir marj sağlanmış olacak. Aksi takdirde dünyada yükselen akaryakıt fiyatları yakın bir zamanda Türkiye'de bir zam fırtınasına dönüşüp vatandaşın cebini delip geçecek" dedi.

Yavuzyılmaz, akaryakıt konusunda iktidara çağrı yaptı. Yavuzyılmaz açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu hafta içinden itibaren akaryakıt pompa fiyatlarına ucu açık sayıda devasa zam geliyor. Tedbir almak için AKP'yi uyarıyorum. Acil yapılması gerekenleri sıralıyorum. Akaryakıtın ÖTV'sindeki KDV'yi kaldırın. EPDK gelir payındaki KDV'yi kaldırın. Kalan KDV'yi de yüzde 20'den yüzde 10 düşürün. Bu hamleyle vatandaşlarımızı akaryakıt zamlarına karşı koruyacak, ortalama yüzde 13'lük bir marj sağlanmış olacak. Aksi takdirde dünyada yükselen akaryakıt fiyatları yakın bir zamanda Türkiye'de bir zam fırtınasına dönüşüp vatandaşın cebini delip geçecek."

Zira geçtiğimiz hafta yüzde 75 oranında devreye sokulan Eşel Mobil özellikle motorindeki işlevini kaybetmek üzere. AKP ve MHP milletvekillerine sesleniyorum. Vatandaşı bu zam fırtınasına karşı korumak için 6 Mart Cuma günü Meclis'e sunduğum kanun teklifini derhal uygulamaya sokun. Yoksa çok geç olacak."

Kaynak: ANKA

