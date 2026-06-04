Yayla Evleri İçin Yıkım Kararına Tepki - Son Dakika
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Yayla Evleri İçin Yıkım Kararına Tepki

04.06.2026 23:57
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Osmaniye'de yurttaşlar, yıkım kararının durdurulması için Valilik önünde toplandı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenen yayla evlerinin sahipleri, Osmaniye Valiliği önünde toplandı. Yurttaşlar, yıllardır kullandıklarını belirttikleri evleriyle ilgili yıkım kararının durdurulmasını istedi.

Osmaniye'nin Olukbaşı yaylası Geyikdüzü mevkiinde bulunan yayla evleri hakkımda kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Karara tepki gösteren yurttakiler Osmaniye Valiliği önünde toplanacak yıkım kararının durdurulmasını talep ettiler. Kendi aralarında seçtikleri kişiler Vali Serdengeçti ile görüştü.

Görüşme sonrası durumu anlatan yurttaş, "Biz durumumuzu anlattık. Kendisi de ben burada asayişi sağlamakla görevliyim. Bu ilin emniyetinden sorumlu insanım. Dolayısıyla benim burada yıkımı durdurun gibi bir yetkim yok. Ama bu durumunuzu yetkililere ileteceğim dedi. Bizde kendisine bizim buraya toplanmamızın sebebi, bizi dinlemeyen siyasilere bizim durumumuzu izah etmeniz. Böyle bir kanunsuzluk varsa bu Türkiye'nin her yerinde olduğunu, bu kanunsuzluğun neden sayın Devlet Bahçeli beyin memleketinde başladığını söyledim. Bunun göz önünde bulundurulmasını istediğimi söyledim. Yine oranın işletmecisi Recep Vural ile Orman dairesi arasında bir dava sürecinin olduğunu, bu dava süreci sonuçlanmadan neden acele edildiğini kendisine söyledim. Sayın Valimiz de bize ben bunu yarın soracağım. Öyle bir durum varsa bununla ilgili yetkililerle görüşeceğim. Yarın için de yıkım olmayacak diye bize müjdeledi." dedi.

Açıklama sonrası yurttaşlar yarın gelecek habere göre hareket edeceklerini belirterek sessizce dağıldılar.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Osmaniye, Politika, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yayla Evleri İçin Yıkım Kararına Tepki - Son Dakika

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