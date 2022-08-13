Yaz kursunda eğitim gören öğrenciler doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Yaz kursunda eğitim gören öğrenciler doyasıya eğlendi

13.08.2022 10:59

Yaz kursunda eğitim gören öğrenciler doyasıya eğlendi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz kurslarına katılan öğrenciler, değişik aktiviteler yaparak kursları eğlenceli hale getiriyor.

Yaz kursunda eğitim gören öğrenciler doyasıya eğlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz kurslarına katılan öğrenciler, değişik aktiviteler yaparak kursları eğlenceli hale getiriyor.

Siverek'te 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının bitmesiyle beraber 2 bin öğrenciye değişik aktivitelerin olduğu kurslar vermeye başlayan Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilciliği (TUĞVA), faaliyetleri çerçevesinde kurs gören öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi için çeşitli aktiviteler yapıyor. Çocukların kaynaşması ve eğlenceli zaman geçirmeleri için Millet Bahçesi'nde kamp kuran öğrenciler, burada değişik oyun ve aktiviteler oynayarak hoş zaman geçirdi.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilcisi Ramazan Lale, "Ortaokul öğrencilerine yönelik yaz kursu başlattık ve 2 bin öğrenciye bu kursu vermeye devam ediyoruz. Bu öğrencilerimizin hem öğrenmesi ve hem de eğlenmesi için çeşitli aktiviteler de yapıyoruz. Bugün de öğrencilerimizi Millet Bahçesi'ne getirdik. Öğrencilerimiz burada beraber yemek yeme fırsatı buldu. Ekip olarak çalışmayı öğrendiler. Ayrıca futbol, basketbol, voleybol ile birlikte halat yarışı yapıldı. At ve tut oyunumuz vardı. Onu oynadık, matrak oyunu oynadık. Çok eğlenceli zaman geçirdiklerine inanıyorum ve inşallah ara sıra bu gibi aktivitelerimiz devam edecektir. Bu etkinliklerin yapılmasında her zaman yanımızda olan ve destek olan Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a çok teşekkür ediyorum" dedi

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Siverek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz kursunda eğitim gören öğrenciler doyasıya eğlendi - Son Dakika

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