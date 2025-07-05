Yazıköy Kilisesi Eserleri Müze İçin Hazırlanıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de bulunan ve uzun süredir korunarak saklanan Yazıköy Kilisesi'ne ait kültürel miras niteliğindeki eserlerin müzeye kazandırılması için yürütülen çalışmalar hız kazandı.

Safranbolu'daki müzeye taşınması planlanan eserler arasında, kiliseye ait ahşap proskynetarion (ikona sehpası), metal anahtar ve ahşap koltuk yer alıyor. Eserlerin korunması, belgelendirilmesi ve müze ortamında sergilenmesi amacıyla yürütülen inceleme çalışmalarına Safranbolu Müzesi Müdürü Erdal Acar'ın yanı sıra Prof. Dr. Taşkın Deniz, Prof. Dr. Nuray Türker, Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Gür, Dr. Öğr. Üyesi İsa Uğur, Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tokdemir ile Uzman Sanat Tarihçi Esra Oğuzkağan Özkan katıldı.

Arkeolog, mimar, sanat tarihçisi ve turizm uzmanlarından oluşan ekip, köydeki eserleri yerinde inceledi. Özellikle proskynetarionun özgünlüğü ve korunma durumu belgelendi.

Eserin bölgedeki tarihi ve dini yapılarla ilişkisini değerlendirilirken, müzeye güvenli taşınması için gerekli planlamalar yapıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Gür, 2015 yılında bu eserleri içeren bir makale yayımladığını hatırlatarak, "Yazıköy'de 2015 yılında söz konusu eserlerle ilgili bir makale yayımladık. O tarihten bu yana eserlerin korunarak sergilenmesi gerektiğini vurguladık. Safranbolu'daki müzeye taşınmaları, bölgenin kültürel mirasının tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Ahşap proskynetarion, metal anahtar ve ahşap koltuğun müzeye kazandırılması Safranbolu turizmine de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer ise, "Köyümüze ait bu değerli eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenip sergilenmesi bizler için çok kıymetli. Bu çalışma, gelecekte köyümüzde yapılacak kültürel restorasyon ve müzeleşme projelerinin de öncüsü olacaktır. Yazıköy'de bir gün müze kurulmasını ve bu eserlerin burada sergilenmesini arzu ediyoruz" diye konuştu. - KARABÜK