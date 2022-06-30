Şenliklerle ilgili detayların görüşüldüğü toplantıda Ali Yıldırım Sezer , tüm vatandaşları Yazlık Kadırga Şenliği'ne davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediyesi, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yazlık Kadırga Şenliği 22 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

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