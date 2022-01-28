Üye Girişi
Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular - Son Dakika

Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular

28.01.2022 09:59
Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için belediye meydanına yem bıraktı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için belediye meydanına yem bıraktı.

Düzce'de 1 haftadır aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle sokaklarda yem bulmakta zorlanan kuşlar için vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar, belediye meydanında bulunan güvercinleri her gün düzenli olarak besliyor. Kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesi gerektiğini belirten Öztürk Gezer, "Biz evde tok dururken kuşları da beslemek lazım. Kış ayında onlar yemek bulamazlar. Bizde yem aldık, onları besliyoruz. İmkanı olan vatandaşlar gelip burada kuşları yemleyebilir. Sokaktaki canların hepsini imkanlarımız yettiğince beslemeliyiz" dedi.

Celil Celepçi ise "Bunlar sessiz varlıklar. Biz içerdeyiz ve dışarı çıktığımızda üşüyorsak, bunlar hayli hayli üşüyor. Kuşlar karlı havalarda yem bulamayabilir, o yüzden bizim beslememiz lazım" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular
Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular
Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular
Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular
Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular

YORUMLAR
500

Düzce, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular - Son Dakika


İmamoğlu'ndan bakanlara eleştiri: Fotoğrafta ben niye yokum, bizimle yan yana gelmeye korkuyorlar İmamoğlu'ndan bakanlara eleştiri: Fotoğrafta ben niye yokum, bizimle yan yana gelmeye korkuyorlar         
09:52
Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi         
08:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak         
17:06
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Nuri Alço'dan Fatma Girik'e veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta Nuri Alço'dan Fatma Girik'e veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta         
14:48
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
09:37 CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!
09:37 Domino's Türkiye saldırıya uğradı: Kişisel veriler çalındı
09:15 Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum!
09:10 Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi?
08:42 Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi
08:39 Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz?
08:18 Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı! Davutoğlu, Millet İttifakı'nı bölmek mi istiyor?
08:07 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:03 Ekrem İmamoğlu'nun avukatları MOBESE görüntülerinin soruşturulması için savcılığa dilekçe verdi
07:58 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüleri için savcılığa, Emniyet'e, Valilik'e seri başvuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:05:31. #1.11#
SON DAKİKA: Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement