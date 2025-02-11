Yem Karma Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Yerel

Beşiktaş\'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR)- Burdur'da yem karma makinesine düşen 52 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Burdur merkeze bağlı Gökçebağ Köyünde meydana gelen olayda evinin önünde yem karma makinesinde hayvanları için yem hazırlayan 52 yaşındaki Nurettin Ot, bir anlık dalgınlık sonucu yem karma makinesine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 52 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nurettin Ot'un cenazesi makineden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Nurettin Ot'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.