HABER: ÖZGÜR DEDEOLUK
(AYDIN) - Aydın'da yem karma makinasına düşen 20 yaşındaki Bekir Türkmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerine ait hayvan çiftliğinde yem karma makinasına saman yerleştirdiği sırada makinaya düşen Bekir Türkmen olay yerinde can verdi. Gencin makinanın dişlileri arasında hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemeler yaparken yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.
Son Dakika › Yerel › Yem Makinesine Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?