Yemen'deki Güney Silahlı Kuvvetleri, Babülmendep güçlerini Aden yönünde kaydırdı - Son Dakika
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Yemen'deki Güney Silahlı Kuvvetleri, Babülmendep güçlerini Aden yönünde kaydırdı

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Güney Silahlı Kuvvetleri, Dhubab Havalimanı ve Babülmendep bölgesindeki birliklerini Aden yakınına kaydırdığını açıkladı. Birlikler Aden'in yaklaşık 150 kilometre batısındaki Al-Suqyah'a kaydırıldı. Karar, yaklaşık 6 haftalık Husi karşı saldırısının ardından geldi.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri, Dhubab Havalimanı ve Babülmendep bölgesinde konuşlu kuvvetlerin ülkenin güneyindeki Aden kenti yakınlarında yeniden konuşlandırıldığını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husilerle mücadele eden hükümete bağlı silahlı kuvvetler, Babülmendep Boğazı çevresindeki birliklerini ülkenin güney kıyısında bulunan Aden kentine doğru geri çekti. Hükümete bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Taiz vilayetinin batısında bulunan Dhubab Havalimanı ve Babülmendep bölgesindeki birliklerin yeniden konuşlandırılmasına yönelik bir operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Güney Silahlı Kuvvetleri, Dhubab Havalimanı ve Babülmendep bölgesinde, Taiz vilayetinin batısında bulunan birliklerinin yeniden konuşlandırılmasına yönelik bir operasyonu duyurmaktadır. Bu adım, başkent Aden ve komşu vilayetlerin güvenliğinin sağlanması, cephe hatlarının güçlendirilmesi ve mevcut tehditlere müdahale edilmesine yönelik öncelikler doğrultusunda atılmıştır" denildi.

"Hükümet güçleri Aden'in batısındaki Al-Suqyah bölgesine konuşlandırıldı"

Yemenli askeri kaynaklar, Babülmendep çevresindeki hükümet güçlerinin Aden'in yaklaşık 150 kilometre batısında bulunan Al-Suqyah bölgesine yeniden konuşlandırıldığını aktardı. Öte yandan hükümete bağlı birliklerin Husileri çevredeki kıyı bölgelerinden çıkarmaya yönelik askeri faaliyetlerinin sürdürdüğü kaydedildi.

Hükümet Husilere yönelik karşı saldırı başlatmıştı

Yeniden konuşlandırma kararının hükümet güçlerinin Kızıldeniz'in girişinde stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı çevresinde Husilere karşı yaklaşık 6 haftadır sürdürdüğü karşı saldırının ardından gelmesi dikkat çekti. Söz konusu harekatın temel hedefleri arasında Husilerin Kızıldeniz'in güney girişindeki kontrolünü kırarak, petrol ve deniz ticareti büyük öneme sahip güzergahın güvenliğinin yeniden sağlanması yer alıyor. Husilerden veya Suudi Arabistan'dan geri çekilme kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Yemen hükümeti ise Aden'i hükümetin yeni merkezi ve "geçici başkent" olarak belirlemişti.

Kaynak: İHA
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