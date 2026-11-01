Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilere dünden bu yana 1119 saldırı düzenlediğini açıkladı - Son Dakika
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Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilere dünden bu yana 1119 saldırı düzenlediğini açıkladı

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Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü en-Nezzili, dünden bu yana Yemen Şafağı Operasyonu çerçevesinde Husilere 1119 saldırı düzenlendiğini ve 427 Husi unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Husilerin sözcüsü Saree ise Suudi Arabistan'ın dünden bu yana 66 saldırı düzenlediğini belirtti.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, dünden bu yana Husi hedeflerine yönelik bin 119 saldırı gerçekleştirildiği bildirilerek, "Bu operasyonlar sonucunda 427 Husi unsuru etkisiz hale getirilmiş; toplam 142 askeri araç, teçhizat ve nakliye vasıtası imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" denildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, dünden bu yana "Yemen Şafağı Operasyonu" çerçevesinde Husilere ait askeri hedeflere bin 119 saldırı düzenlediklerini duyurdu. En-Nezzili, "Bu operasyonlar sonucunda 427 Husi unsuru etkisiz hale getirilmiş; toplam 142 askeri araç, teçhizat ve nakliye vasıtası imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" dedi. Cevf cephesinde ilerleme kaydedilerek bir dizi stratejik noktanın kontrol altına alındığını, Taiz ve diğer cephelerde ise hava ve topçu desteğiyle Husilere ağır darbeler indirildiğini ifade eden en-Nezzili, "Görevlerimizi kararlılıkla sürdürürken, sivillerin ve sivil unsurların korunması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Husiler: "Suudi Arabistan 66 saldırı daha düzenledi"

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın dünden bu yana başkent Sana ile Cevf, Taiz, Sada, Hacce ve Lahic vilayetlerini hedef alan 66 saldırı düzenlediğini belirterek, "Hamis Muşayt ile Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla düzenlenen hava bombardımanları ve Necran'dan gerçekleştirilen füze saldırıları sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi ölmüş veya yaralanmıştır. Askeri gerilimin tırmanmasından bu yana ülkemize yönelik Suudi saldırılarının toplam sayısı 3 bin 755'e ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaYemenDünyaYerelSon Dakika

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