Yemeni Üreticisi: Meslek Sona Eriyor

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Kilis'te 12 metrekarelik dükkanında 43 yıldır yemeni üreten İlhan Özçelik, kaybolmaya yüz tutan mesleğin zorluklarını anlattı. Yemeni üretiminin yaşatılması için mesleğe gönül veren gençlere ve devlet desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özçelik, bu kültürel mirasın gelecek nesillere taşınmasını umut ettiklerini söyledi.

Mesleğe ilk başladığı yıllarda 40'a yakın esnafın bu işi yaptığını ancak günümüzde sayının 3-4 kişiye düştüğünü belirten Özçelik, "Şu an en genç ustamız 50 yaşında. Yanımızda 3-4 genç yetiştiriyoruz ama inşallah kalıcı olurlar. Gençler artık okul hevesine kapıldığı için zanaat meslekleri tükenmek üzere. Eğitim sisteminde mesleki okullara daha fazla önem verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dana ve keçi derisi tercih ediliyor

Yemeni ayakkabılarında kullanılan malzemeler hakkında bilgi veren Özçelik, genellikle dana derisinin tercih edildiğini söyledi. Özçelik, "İç ve dış yüzeylerde dana derisi kullanıyoruz. Keçi ve koyun derisi de kullanılıyor ama manda köselesi alt taban için ideal. Diğer köseleler patlama yapabiliyor" dedi.

El sanatlarına destek istiyor

Zanaat mesleklerinde yetişmiş eleman bulmanın giderek zorlaştığını ifade eden Özçelik, ebeveynlerin de bu konuda gençleri yönlendirmesi gerektiğini vurguladı. Özçelik, fabrikalarda gençlerin daha yüksek maaşlarla çalışmayı tercih ettiğini belirterek, "Fabrikada çalışanlar 23-25 bin lira kazanırken burada çalışan ustalar 13-15 bin liraya çalışıyor. Bu nedenle gençler burada kalmak istemiyor" diye konuştu. Yemeni yapımında Kilis'te faaliyet gösteren tek usta olduklarını ifade eden Özçelik, siparişlerin birçoğunu yurtdışına gönderdiklerini belirterek, "Genellikle Avrupa ve Amerika'ya çalışıyoruz. Kilis'te yurtdışı çalışan başka kimse kalmadı" ifadelerini kullandı. - KİLİS