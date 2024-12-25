Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Faydaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Faydaları

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Faydaları

Dr. Necmi Çokağır, yeni yönetmeliğin kronik hastalık tarama ve akılcı ilaç kullanımına katkısını vurguladı.

25.12.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köşk Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Necmi Çokağır, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren yeni aile hekimliği yönetmeliğin özellikle kronik hastalık tarama ve izlemleriyle, akılcı ilaç kullanımına yönelik düzenlemeler içerdiğini belirterek hem vatandaşlar hem de aile hekimleri için büyük fayda sağladığını ifade etti.

Kronik hastalık takibinin birinci basamak sağlık kuruluşlarında koruyucu hekimlik açısından olması gerektiğini erken teşhisle hayatı kurtulan iki hastasından örnekler vererek anlatan Dr. Necmi Çokağır, "Bu yeni uygulama yönetimlerindeki Hastalık Yönetim Platformu (HYP) ile ilgili bir iki deneyim var. Daha önceden hastalara ilaç yazdırmaya geldiğinde ilaçlarını yazıp gönderiyorduk. Fakat yeni sistemde hastaların tahlillerinin yapılması, boy-kilo ölçümü vesaire yapılması gerekliliğinden dolayı biraz daha zaman ayırmamız gerektiğini, hasta sayımız da düştüğü için buna da zaman olduğundan dolayı HYP yaptık. Birkaç senedir gelmeyen iki hastamı tespit ettim. Bunlar eşleri gelip ilaçlarını yazdıran insanlardı. Tahlil olmadan ilaç yazmayacağımızı, hemogram dediğimiz tahlili yapmadan antibiyotik yazamayacağımızı veya böbrek fonksiyonlarına bakılmadan gereksiz ağrı kesici kullanmamaları gerektiğini, vitaminlere bakılmadan mide koruyucu adı altında ilaçların yazılamayacağını güzelce anlattım. Daha sonra bir gün sonra tahlile geldiler. Ne yazık ki tahlillerde bir hastamızda beyaz kürenin 45.000 üzerinde olduğunu gördük. Bunu ikinci basamağa Kronik Miyeloid Lösemi (KML) tanısıyla yolladık. Erken teşhis ile şu anda tedavi olmaya başladığını öğrendik. Diğer hastamızı da trombositoz tespit ettik. Onu da ikinci basamağa gönderdik. Orada bizim için HYP'nin bir artısı, olduğunu gördük. Daha bugün bir hastamı tahlil için çağırıp tahlil sonuçlarına baktığımda Hemoglobin A1C diye dediğimiz değerin normalin iki katına çıktığını tespit ettik ve sağlık kuruluşuna yönlendirmesini yaptık" şeklinde konuştu.

Toplumumuzda aslında bilinmeyen tansiyon, şeker hastalığı böbrek fonksiyon bozukluğu çok fazla olduğunu belirten ve bu hastalıkların tanısında HYP'nin büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Dr. Necmi Çokağır, "İlerleyen süreçlerde daha da iyi olacağını düşünüyorum. HYP'nin ben artısını gördüm. Ben emekliliği gelmiş bir hekimim bugün hekimim ama yarınlarda halk olacağım. Benim içinde iyi olacak ailelerimiz içinde iyi olacak memleketimiz içinde iyi olacak diye düşünüyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Finans, Yerel, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Faydaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:57 Gelecek Partisi’nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti’ye katıldı Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
17:49 Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
17:21 Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
17:14 Galatasaray Muslera’nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak Galatasaray Muslera'nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak
17:11 Okan Buruk’un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor
17:10 ’Yakışıklı Güvenlik’i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor 'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
17:10 Özgür Özel’den Emine Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun
16:58 Fenerbahçe Talisca’dan sonra Firmino’yu da bitiriyor Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 13:32:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Faydaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.