Yeni atanan Emniyet Müdürü Bodur, Vali Kızılkaya ile bir araya geldi - Son Dakika
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Yeni atanan Emniyet Müdürü Bodur, Vali Kızılkaya ile bir araya geldi

13.10.2022 10:16
Yeni atanan Emniyet Müdürü Bodur, Vali Kızılkaya ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ayhan Bodur'u makamına kabul etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ayhan Bodur'u makamına kabul etti.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ayhan Bodur, göreve başlarken, ilk ziyaretinin Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya yaptı. Vali Kızılkaya yeni görevinde Bodur'a başarılar dilerken, "Bundan önceki arkadaşlarımız da geldiler, çalıştılar, görevlerini tamamlayıp ayrıldılar. Onlara da teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yeni müdürümüz de tecrübesiyle, birikimiyle ilimizde kendinden beklenen görevi beklendiği şekilde en başarılı şekilde yerine getirecektir. Ben kendisine hem hayırlı olmasını diliyorum, hem başarı diliyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni atanan Emniyet Müdürü Bodur, Vali Kızılkaya ile bir araya geldi - Son Dakika

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