Yeni emniyet binasına yaya üst geçidi ve durak cebi - Son Dakika
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Yeni emniyet binasına yaya üst geçidi ve durak cebi

16.07.2022 10:49
Yeni emniyet binasına yaya üst geçidi ve durak cebi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele İl Emniyet Binası Yaya Üst Geçit ve Durak Cebi Yapımı işi ihalesine 4 firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele İl Emniyet Binası Yaya Üst Geçit ve Durak Cebi Yapımı işi ihalesine 4 firma teklif verdi.

Başiskele D-130 Yeni Gölcük Yolu üzerinde inşa edilen yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi ve toplu taşıma araçlarına yönelik durak cebi yapılması için büyükşehir belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi. İhaleye 4 firma teklif verdi. En yüksek teklif 19 milyon 306 bin 920 TL olurken en düşük teklif 17 milyon 306 bin 920 TL oldu. 44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte çelik konstrüksiyon olarak yapılacak yeni üst geçit, D-130 Karayolu üzerine inşa edilecek. Üst geçidin yanı sıra 295 metrelik bir durak cebi yapılarak toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği bir alan inşa edilecek. 2 adet asansörü olacak yaya üst geçidi tek açıklıklı olarak bir başında birde sonunda ayakları olacak şekilde projelendirildi. İhale sonrası yapımına başlanacak yaya üst geçidi ve durak cebi ile vatandaşların yeni emniyet müdürlüğü binasına ulaşımı kolaylaşacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, D 130, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni emniyet binasına yaya üst geçidi ve durak cebi - Son Dakika

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