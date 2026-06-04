Yeni Feribot İskelesi Açılıyor - Son Dakika
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Yeni Feribot İskelesi Açılıyor

Yeni Feribot İskelesi Açılıyor
04.06.2026 21:49
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Gelibolu'da, 43 bin m² alanlı yeni feribot iskelesi Cumartesi günü hizmete giriyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 43 bin 63 metrekare alana sahip, 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı ile aynı anda 4 geminin yanaşabileceği rampa sistemi olan Gelibolu yeni feribot iskelesi Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Çanakkale İl Özel İdaresi ve Gestaş iş birliğiyle, bölgenin artan turizm, ticaret ve lojistik hacmine modern çözümler sunmak amacıyla inşa edilen Gelibolu Yeni Feribot İskelesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Cumartesi günü hizmete açılacak.

Toplam 43 bin 63 metrekare alana sahip yeni iskele, 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı, aynı anda 4 geminin yanaşabileceği rampa sistemi ve modern tesisleriyle bölge ulaşımına hız kazandıracak.

Bu yeni düzenleme sayesinde, Gelibolu- Lapseki hattını kullanan araçların şehir merkezine girmeden iskeleye ulaşımı sağlanarak, ilçe içindeki trafik yoğunluğu da sona erecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Feribot İskelesi Açılıyor - Son Dakika

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