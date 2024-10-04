Yeni Gayrimenkul Düzenlemesi

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Gayrimenkul alım satımı ve kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda kayıt dışı işlemlerinin önlenmesi hedefiyle hazırlanan yeni düzenleme bir çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Özellikle vergi kayıplarını önlemek adına yapılan bu düzenlemelerin gayrimenkullerin alım satım bedellerinin doğru bir şekilde beyan edilmesi zorunluluğunu içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yeni düzenleme sayesinde gayrimenkul alım satımlarında gerçek değer beyanlarının arttırılacağı, hem devletin gelirlerinin korunacağı hem de piyasadaki haksız rekabetin önüne geçilebileceğini söyledi. Aydemir konuyla ilgili şöyle açıklamada bulundu;

"Satıcı ve alıcı arasındaki sözleşmenin dürüstlük ve şeffaflık ilkesine uygun olması gerekmektedir. Evin gerçek değerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve sözleşmede net bir şekilde belirtilmesi, her iki tarafın da haklarının korunması açısından önemlidir. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bir gayrimenkul, alım tarihinden itibaren beş yıl içinde satıldığında, elde edilen gelir değer artışı kazancı olarak vergilendirilmektedir. Bu vergi dilimi, gayrimenkulün satış bedelinin, alım bedeline göre ne kadar arttığını dikkate alarak hesaplanır. 2024 yılı için belirlenen vergi muafiyeti sınırı ise 87 bin lira olarak uygulanmaktadır. Bu miktarın altındaki kazançlar vergiden muaf tutulsa da, üzerindeki kazançlar için belirli oranlarda vergi ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu noktada en önemli nokta gayrimenkul alım satım işlemlerinde beyan edilen değerlerin gerçek değer olmasıdır."

'Bakanlık tarafından gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden vergilendirilmesini sağlayarak hem alım satım işlemlerinde hem de kira gelirlerinde önemli değişiklikler getiriyor' diyen Aydemir, "Bölge değerinin altında işlem yapan ve başta tapu satış bedellerini düşük gösterenlere ciddi cezalar geliyor. Gayrimenkul alım ve satımından ortaya çıkan haksız kazançlar ve eksik beyan edilen vergilerin tespit edilmesi ile sektördeki bir çok kayıt dışı işleminde önüne geçilecek. Tapuda satış bedelini düşük göstermek, satış işlemini gerçekleştiren tarafların sorumluluğundadır. Taşınmazın satış işlemleri için tapu müdürlüğüne başvuruyu satıcı yaptığından dolayı bu sorumluluk her ne kadar satıcıda olduğu düşünülse de; satış işlemine imza atan alıcı ve satıcı satış bedelini kabul etmiş olur ve tapuda satış bedelinin düşük gösterilmesinden birlikte sorumlu olurlar" şeklinde konuştu. - BURSA