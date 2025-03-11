Söke 11. Komando Tugayı Komutan Yardımcılığı görevine atanan Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz, göreve başlamasının ardından Söke Kaymakamı Ali Akça'yı ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Kaymakam Akça, Garnizon Komutanı Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz ise Söke'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Yeni Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Göreve Başladı - Son Dakika
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