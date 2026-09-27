YENİ Parti Ortahisar ön seçiminde Batmaz kesin olmayan sonuçlara göre 1131 oyla önde çıktı - Son Dakika
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YENİ Parti Ortahisar ön seçiminde Batmaz kesin olmayan sonuçlara göre 1131 oyla önde çıktı

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YENİ Parti Ortahisar ön seçiminde Batmaz kesin olmayan sonuçlara göre 1131 oyla önde çıktı
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YENİ Parti Trabzon Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın ekimdeki kongre öncesi ön seçiminde, kesin olmayan sonuçlara göre Haluk Batmaz 1131, Mustafa Erdi Çakır 1089 oy aldı; 48 oy geçersiz sayıldı. Sayım sırasında pusulaların geçerliliği tartışılınca gerginlik çıktı ve sayıma ara verildi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - YENİ Parti Trabzon Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın ekim ayında yapılacak olağan kongre öncesinde düzenlediği ön seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre Haluk Batmaz bin 131, Mustafa Erdi Çakır ise bin 89 oy aldı. Oy sayımı sırasında bazı pusulaların geçerliliğine ilişkin tartışma yaşandı.

Ortahisar Belediyesi'nde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, sandıkların 17.30'da kapanmasıyla sona erdi. Sayım sırasında bazı pusulalardaki imza ve işaretlerin oyları geçersiz kılıp kılmadığı konusunda tartışma çıktı. Salonda yaşanan gerginliğin ardından sayıma ara verildi ve üyelerin dışarı çıkarılmasına karar verildi.

Sayımın tamamlanmasının ardından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre Batmaz bin 131, Çakır bin 89 oy aldı. Geçersiz oy sayısı 48 olarak bildirildi.

ÇAKIR: KİMSE ÖTEKİLEŞTİRİLMEYECEK

Seçimin ardından konuşan Çakır, parti içindeki yarışın geride kaldığını belirterek, "Kimse kırılmayacak, kimse ötekileştirilmeyecek. Hep beraber amacımız AKP'nin zulmünden bu insanları kurtarmak. İnşallah bundan sonraki süreçte beraber olacağız" dedi.

BAK: BU MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

YENİ Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, üyelerin oy kullandığı bir seçim süreci yürüttüklerini söyledi. Bak, "İktidarın üzerimizde yarattığı baskı hepimizde var, bugün burada da bunu yaşadık. Ama bizler iki yol arkadaşımla birlikte asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

BATMAZ: GÜZEL BİR SEÇİM YARIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK

Batmaz da Çakır'la yürüttükleri yarışa ilişkin, "Erdi benim kardeşim. Erdi'yle güzel bir seçim yarışı gerçekleştirdik. İlk defa yaşadığımız bu seçim atmosferinden alnımızın akıyla çıktık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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