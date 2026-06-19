Yeni Sağlık Ocağına Kayıt Çağrısı - Son Dakika
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Yeni Sağlık Ocağına Kayıt Çağrısı

Yeni Sağlık Ocağına Kayıt Çağrısı
19.06.2026 10:37
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Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, yeni sağlık ocağı için mahalle sakinlerine kayıt olmalarını istedi.

Eskişehir Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, hizmete giren yeni sağlık ocağının aktif şekilde kullanılabilmesi için mahalle sakinlerine kayıtlarını taşıma çağrısında bulundu.

Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sağlık ocağı, yaklaşık 20 gün önce vatandaşların hizmetine açıldı. Açılan sağlık ocağının en verimli şekilde mahalleliye hizmet vermesi için vatandaşlara kayıt olmaları konusunda çağrıda bulundu.

"Sağlık ocağımıza gelerek kayıtlarını kolayca yaptırabilirler"

Sağlık ocağının mahalle için önemine değinen Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, Çevre Yolu, Vergi Dairesi ve Borsa bölgesinde yaşayan tüm vatandaşların kayıtlarını yeni merkeze yaptırmalarını rica etti. Kurumun boş kalmaması gerektiğini vurgulayan Karaman, "Sağlık İl Müdürümüzden talep ettik, yaptılar. Biz de şimdi halkımızı davet ediyoruz, içi boş kalmasın. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünden ya da bizzat sağlık ocağımıza gelerek kayıtlarını kolayca yaptırabilirler. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz bu konuda herkese yardımcı oluyor" dedi.

Muhtar Karaman ayrıca, tesisin mahalleye kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Sağlık Ocağına Kayıt Çağrısı - Son Dakika

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