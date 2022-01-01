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Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar - Son Dakika

Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar

01.01.2022 13:53
Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yılın son gecesinde görevi başında yeni yıla giren polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerine ziyaretler gerçekleştirerek yeni yıllarını kutladı.

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yılın son gecesinde görevi başında yeni yıla giren polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerine ziyaretler gerçekleştirerek yeni yıllarını kutladı.

Görevlerinde, özveri ve gayretle çalışan kolluk kuvvetlerine, sağlık ve itfaiye personeline teşekkür ederek yeni yıllarını kutlayan Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedi Kaplan her birine tatlı ve çikolata ikramında bulundu. Kaymakam Ersin Tepeli yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Nedim Kaplan ile birlikte bizlerin güvenliği ve sağlığı için gecesini gündüzüne katarak hizmet için çalışan İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma teşkilatı, Sağlık çalışanlarımızı ve İtfaiye ekiplerimizi ziyaret edip yeni yıllarını kutladık" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, "Yılbaşı akşamında ilçemizin, halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev yapan, yeni yıla ailelerinden uzakta mesai yaparak giren polisimizi, jandarmamızı, sağlık ve itfaiye görevlilerimizi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık. Kendilerine yılbaşı ikramlarımızı da takdim ettik. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla bir yılı daha geride bırakarak, millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını da ifade eden Başkan Kaplan, "2022 yılının Koçarlımıza, Aydınımıza, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortamı oluşturmaktadır. 2022 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirir inşallah" diye konuştu. - AYDIN

Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar
Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar
Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar
Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar

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Nedim Kaplan, Ersin Tepeli, İtfaiye, Koçarlı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar - Son Dakika


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