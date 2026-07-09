Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SATİD) Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek listeyle gidilen seçim sonucunda Mutlu Çidem başkanlığındaki yeni yönetim göreve başladı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, toplantı ve karar yeter sayısının sağlanmasının ardından seçim yapıldı.

Genel kurulda üyelerin ortak kararıyla tek listeyle gidilen seçim sonucunda Mutlu Çidem başkanlığa seçildi.

Yeni yönetimde, Hüseyin Caner Mutlu, Murat Şahinöz, Evren Kamil Yıldırım, Prof. Dr. Nuray Türker, Muhammet Mustafa Ünal, Atiye Ergün, Seçkin Ünal ve Salih Aslanbey yönetim kurulu asil üyeleri olarak görev aldı.

Denetim kurulu asil üyeliklerine ise Metin Çakır ile Erdinç Sezer seçildi

Başkan Çidem, bugüne kadar dernek çatısı altında görev yapan başkanlara, yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ederek önceki dönemlerde ortaya konulan çalışmaların yeni yönetim için önemli bir birikim oluşturduğu ifade etti.

Bundan sonraki dönemde birlik, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla hareket edileceğini belirten Çidem, yönetimin önceliğinin üyeler arasında iş birliğini güçlendirmek olduğu vurguladı.

Derneklerin yalnızca üyelerinin sorunlarını takip eden yapılar olmaması gerektiği kaydeden Çidem, sektörün gelişimine katkı sağlayan, proje üreten ve kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile turizm paydaşlarını ortak hedeflerde buluşturan platformlar haline gelmesini amaçladıklarını aktardı.

Çidem, yeni yönetimin şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir anlayışla görev yapacağını kaydederek üyelerin görüşlerini önceleyen, sektörün ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yönetim modeli oluşturulacağını dile getirdi.

Tanıtım, pazarlama, destinasyon yönetimi, eğitim faaliyetleri, yeni turizm pazarlarının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğinin altını çizen Çidem, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin daha etkin tanıtılması, turizm potansiyelinin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesi ve sektörün ortak geleceğinin tüm paydaşlarla iş birliği içinde şekillendirilmesini amaçlıyoruz. Bugün bir yönetim seçilmiş olabilir. Ancak bizim inancımıza göre asıl kazanan, birlik, ortak akıl ve Safranbolu turizminin geleceği olmuştur" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK