İnşaatta yeni dönem! Yapı ustalarına bakanlık takibi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 31 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek yönetmelik ile yapım işlerinde çalışacak yapı ustalarının kayıt altına alınması sağlanacak. İnşaat sektöründe belgeli eleman sıkıntısı yaşanmaması için ustaların mesleki niteliklerinin artırılması ve öncü uygulamaların geliştirilmesi amacıyla yapı ustaları Bakanlığın sisteminde kayıt altında tutulacak.

İNŞAAT USTALARI DA KAYIT ALTINA ALINIYOR

Yapı sektörüne yönelik mesleki kayıt, belgelendirme ve izleme işlemlerini yürüten Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, halihazırda şantiye şefleri, yapı müteahhitleri, tasarım gözetmenleri ve plan müelliflerinin kayıtlarını tutuyordu. Yeni yönetmelikle birlikte yapım işlerinde çalışacak yapı ustaları da kayıt altına alınacak.

YETKİ BELGELİ USTALAR şantiyeM UYGULAMASINA KAYDOLACAK

Bu kapsamda, ilgili kanunla zorunluluk haline getirilen alanlardaki mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre alınan ustalık belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerin ilgili alan ve dallarından diploma sahibi olan yapı ustaları ŞantiyeM uygulamasına "e-Devlet" üzerinden kayıt yaptırabilecek. ŞantiyeM uygulaması yapı ruhsatı sistemleri ile entegre çalışacak.

USTALAR ŞANTİYE BAZLI TAKİP SİSTEMİ İLE TAKİP EİDLECEK

Kademeli şekilde geçilmesi planlanan şantiye bazlı takip sistemi, yönetmeliğin yürürlüğünden 1 yıl sonra 4.500 metrekare üstü işler, 3 yıl sonra 1.500-4.500 metrekare işler, 4 yıl sonra 500-1.500 metrekare işler için uygulanmaya başlanacak. Sistemin hayata geçmesi ile birlikte şantiyede işveren veya alt işveren tarafından çalıştırılmaya başlanan tüm yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgileri şantiye şefleri tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Yapı ustalarının iş bazlı takibi de hayata geçirilecek olan bu sistemle yapılacak. Böylece yapım işlerinde yetki belgeli çalışma teşvik edilecek, mesleki yetkinlik artırılacak, son kullanıcı olan yapı sahiplerinin memnuniyetini esas alan kaliteli ve güvenli yapılaşmanın oluşumuna da katkı sağlanacak.