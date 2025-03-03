Yenice Köyü Dikiş Nakış Kursu Kadınları Güçlendiriyor - Son Dakika
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Yenice Köyü Dikiş Nakış Kursu Kadınları Güçlendiriyor

Yenice Köyü Dikiş Nakış Kursu Kadınları Güçlendiriyor

Battalgazi Belediyesi'nin destekleriyle açılan Yenice Köyü Dikiş Nakış Kursu, kadınlara el becerileri kazandırarak üretime katkıda bulunuyor. Kurs, kadınların sosyal ortamda bir araya gelmesini sağlarken ekonomik kazanç elde etmelerine de yardımcı oluyor.

03.03.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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Battalgazi Belediyesi'nin destekleriyle açılan Yenice Köyü Dikiş Nakış Kursu, kadınlara el becerileri kazandırmaya ve üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kurs, köy halkına el sanatları alanında yeni beceriler kazandırırken, kadınların sosyal bir ortamda bir araya gelmesini de sağlıyor.

Battalgazi Belediyesi'nin kadın istihdamına ve üretime yönelik destekleri sürerken, köydeki kadınların el emeğiyle oluşturduğu ürünler hem kültürel mirasa sahip çıkıyor hem de ekonomik kazanca dönüşüyor.

Battalgazi Belediyesi'nin desteğiyle açılan Yenice Köyü Dikiş Nakış Kursu, kadınlara el becerileri kazandırarak üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kurs, köydeki kadınları hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlendiriyor.

Kurs hocası Hatice Çimenyayla, kadınların büyük bir ilgiyle dikiş ve nakış öğrendiğini belirterek, "Kursu şehirde değil, köyde açmayı tercih ettim. 13 öğrencim var, aralarında üniversite öğrencileri de bulunuyor. Büyük bir hevesle çalışıyorlar. Burada nakış işlemeyi öğreniyoruz, pike dikiyoruz. Kadınlar hem ev işlerini yapıyor hem de üretime katkı sağlıyor" dedi.

Kursiyerlerden 53 yaşındaki Yasemin Topal, kursun kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Sabah namazında kalkıp ev işlerimi hallettikten sonra kursa geliyorum. Masa örtüsü ve yazma işlemeyi öğreniyoruz. Ürünlerimizi satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bize bu imkanı sunan Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın'a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kurs sayesinde sosyalleşme ve üretme fırsatı bulduğunu belirten 65 yaşındaki Raife Topal ise, "Yıllarca tarlada çalıştık, çocuklarımızı büyüttük. Şimdi de dikiş-nakış kursuyla üretmeye devam ediyoruz. Kadınlar için büyük bir destek" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenice Köyü Dikiş Nakış Kursu Kadınları Güçlendiriyor - Son Dakika

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