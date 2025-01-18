Yeniden Refah Partisi'nden Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika
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Yerel

Yeniden Refah Partisi'nden Kayyum Atamalarına Tepki

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, kayyum atamalarına karşı çıkarak, belediye başkanlarının seçilmesi gerektiğini savundu. Aydal, terörle bağlantılı olanların görevden alınmasının halka hakaret olduğunu belirtti.

18.01.2025 15:32  Güncelleme: 15:37
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(EDİRNE) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, "Aynı müteahhit her partiye görev yapmış, ihale almış. İncelersin, eğer bir hata kusur varsa onun belediye başkanı ile doğrudan bağlantısı varsa, rüşvet almışsa, halk zararına bir şey olmuşsa, bunlar olmadan, sen devletsin 'iltisakı' tanımlarsın, ondan sonra da 'ben kayyum atıyorum' diyemezsin. Yine meclisin içinden suç örgütüne bulaşmamış o meclis üyelerinin, kendi aralarında seçeceği birini sen belediye başkanı yapmak durumundasın" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Ar-Ge Başkanı Doğan  Aydal, Edirne'de basın toplantısı düzenledi. İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden alınması ile ilgili açıklama da yapan Aydal, kayyum atamalarına da tepki gösterdi. Aydal, şunları kaydetti:

"Gerçekten terörle iltisakını net olarak ortaya koyana kadar görevden alınması, halka hakarettir. Çünkü sen diyorsun ki, 'seçim var birisini seçin' En son Beşiktaş'taki olay gibi. Aynı müteahhit her partiye görev yapmış, ihale almış. İncelersin, eğer bir hata kusur varsa onun belediye başkanı ile doğrudan bağlantısı varsa, rüşvet almışsa, halk zararına bir şey olmuşsa, bunlar olmadan, sen devletsin iltisakı tanımlarsın, ondan sonra da 'ben kayyum atıyorum' diyemezsin. Yine meclisin içinden suç örgütüne bulaşmamış o meclis üyelerinin, kendi aralarında seçeceği birini sen belediye başkanı yapmak durumundasın.

"Federasyon bölünmeye götürür"

Abdullah Öcala'nın hiçbir şekil ve biçimde Meclis'e davet edilmesini arzu etmiyoruz. Türkiye'nin teröre teslimiyenin ilanıdır bu. Bir hükümet terör başkanından, bebek katilinden medet umar hale gelmemelidir. Hükümetin büyük bir zaaf göstergesidir bu. Bu kişi bir şey yapacaksa oturduğu yerden de yapar. Meclis'e gelmesi, Gazi Meclis'e yakışmaz. Üniter devletten yanayız. Geçmiş politikalarda bu ülkede yaşayan vatandaşlardan kırıkları, kırgınlıkları, yanlış anlamaları olanlar olabilir. Bunları düzeltmek de bize düşer. Üniter devletten yanayız ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın 30 Mart 2013'de dediği gibi 'federasyon da iyidir' lafını kabul etmiyoruz. Federasyon bölünmeye götürür."

Yeniden Refah Partisi\'nden Kayyum Atamalarına Tepki
Kaynak: ANKA

Doğan Aydal, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Yerel, Terör, Refah, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi'nden Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika

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