Yeniköy Mahallesi\'nde İçme Suyu Şebekesi Yenileniyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu şebekesini yenilemek üzere çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarında yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında yetersiz olan boruların çapları yükseltilerek bölgeye sıkıntısız temiz bir su aktarılması hedefleniyor. Yüzde 20'lik kısmı tamamlanan ve ASAT ekiplerinin cadde üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaların 70 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

6 bin metrelik hat yenileniyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Harita Mühendisi İskender Güzel, cadde üzerinde 6 bin metrelik hattın yenileneceğini belirterek "Cadde üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış hatların olmasından dolayı sık sık arıza meydana gelmekte ve vatandaş mağduriyetine yol açmaktaydı ve büyük su kesintilerine de neden olmaktaydı. Bu sebeple cadde üzerinde yaklaşık 6 bin metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını başlattık. Cadde üzerinde 225'lik olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan hattımızı 315'lik çapa çıkartarak büyütüyoruz. Aynı zamanda cadde üzerinde sağlı ve sollu şebeke hatlarını yenileme çalışmalarında bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar 3 gün içinde başladı"

Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Kıvrak taleplerini iletmelerinin ardından çalışmaların 3 gün içinde başladığını ifade etti. Kıvrak, "Atatürk Caddesi bölgenin en büyük ve en işlek caddesidir. Son zamanlarda bölgede sık sık su arızaları meydana geliyordu. Bu arızaların giderilmesi süresinde de vatandaşımız ve esnafımız mağdur oluyordu. Vatandaşlardan gelen talebi ASAT'a yaklaşık 10 gün önce bildirdik. Ekipler 3 gün sonra ivedi bir şekilde çalışmaya başladılar. Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek'e muhtarların isteklerini önem verdiği için çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA