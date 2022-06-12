Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu - Son Dakika
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Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu

12.06.2022 13:19
Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu

Yenimahalle Belediyesi'nin her yıl ihtiyaç sahibi ailelere geleneksel olarak düzenlediği sünnet törenlerinde bu yıl, 700 çocuk sünnet olacak.

Yenimahalle Belediyesi'nin her yıl ihtiyaç sahibi ailelere geleneksel olarak düzenlediği sünnet törenlerinde bu yıl, 700 çocuk sünnet olacak.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Belediye Polikliniği'nde 4 gün sürecek olan sünnet işlemlerinin ilk gününde minikleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocukları sünnet olan aileleri tebrik etti. İlk sünnet gününde minikleri, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Hüseyin Boran ve meclis üyeleri de ziyaret etti.

Sünnet kıyafetleri belediyeden

Yenimahalle Belediyesi sünnet olan çocukların pelerin, maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa ve ayakkabıdan oluşan geleneksel sünnet kıyafetlerini de hediye etti.

Sünnet olan çocukları ziyaret ederek ailelerine "hayırlı olsun" diyen Başkan Yaşar, 13 senedir 10 binden fazla çocuğu sünnet ettirdiklerini söyledi. Yaşar, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde sünnetlerinin yapılması için elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Amacımız Yenimahalle'de herkesin eşit şartlarda yaşamasıdır. İnşallah çocuklarımızın düğünlerini de beraber yaparız. Sünnet olan çocuklarımıza ve ailelerine sıhhat diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Yakacık'ta birbirinden güzel etkinliklerle çok güzel bir Sünnet Şöleni düzenleyeceğiz ve orada çocuklarımızla birlikte eğleneceğiz" ifadelerine yer verdi.

Çocuğunu sünnete getiren bir anne de Fethi Yaşar'a teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun maddi imkansızlıklar nedeniyle ertelediğimiz sünnetimizi sizin desteklerinizle yaptık" dedi. - ANKARA

Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu
Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu
Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu
Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu
Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu
Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu
Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu

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Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi, Mehmet Kartal, Fethi Yaşar, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenimahalle'nin minikleri sünnet oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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