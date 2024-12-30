Yenipazar Belediye Başkanı Ercan, 2024 Değerlendirmesi Yaptı - Son Dakika
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Yenipazar Belediye Başkanı Ercan, 2024 Değerlendirmesi Yaptı

Yenipazar Belediye Başkanı Ercan, 2024 Değerlendirmesi Yaptı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, 2024 yılına dair değerlendirmesinde yapılan hizmetleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını vurguladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Ercan, yeni yılda da devam edecek çalışmalara dikkat çekti.

30.12.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, 2024 yılının değerlendirmesini yaparak vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti. Yaptığı değerlendirmede Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür eden Başkan Ercan, "Yeni yılda da kaldığımız yerden vatandaşlarımızın eksikliklerini tamamlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, 2024 yılının değerlendirmesini yaptı. Başkan Ercan, "Yenipazar'ın tüm mahallelerinde çeşitli çalışmalar yaptık. İlçe merkezinde bulunan parkımızda yaptığımız çalışmaların sonrasında çok güzel bir alanı halkımızın kullanımına açtık. Çamlık mesire alanında gördüğümüz eksiklikleri tamamlayarak vatandaşlarımızın sosyal alanlarını genişlettik. Tarla bahçe yollarında genişletme ve düzeltme çalışmaları, parke taşı döşeme çalışmaları, kaldırım onarma çalışmaları, Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız alt yapı çalışmaları, mezarlıklarımızda temizlik ve onarım çalışmaları, tarla bahçe yollarında asfaltlama çalışmaları, cemiyet yerlerindeki eksiklerin tamamlanması, caddelerimizde asfaltlama ve yeni parke taşı döşeme çalışmaları gibi çeşitli hizmetleri tamamladık. Yeni yılda da hiç ara vermeden vatandaşlarımızın isteklerini yapmaya, sorunlarını çözmeye, eksikliklerini gidermeye devam edeceğiz. Bizlere her türlü desteğini, arkamızda kaya gibi duran Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İlçemize yaptığımız hizmetlerden ötürü çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenipazar Belediye Başkanı Ercan, 2024 Değerlendirmesi Yaptı - Son Dakika

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