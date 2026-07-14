Yenipazar\'da sıcak asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Yenipazar Belediyesi tarafından ilçenin ana giriş yollarında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Atatürk Caddesi'nde asfalt serimine başlandı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan ana giriş yollarının yenilenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Atatürk Caddesi'nde başlayan sıcak asfalt çalışmasının ardından ilçenin üç ana giriş yolunun da asfaltlanacağını ifade eden Ercan, kaldırımların da yenilenerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini söyledi. Yürütülen çalışmalarla birlikte ilçe girişlerinde ulaşım kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Ercan, vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi için altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam edeceklerini dile getirdi. - AYDIN