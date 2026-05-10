Başkan Ercan, miniklerin Anneler Günü sevincine ortak oldu

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Yenipazar Anaokulu tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katılarak öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.

Yenipazar Anaokulu'nda gerçekleştirilen programda çocukların sahnelediği gösteriler katılımcılardan beğeni topladı. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Malik Ercan, çocuklarla birlikte çömlek yaparak keyifli anlar yaşadı. Başkan Ercan, geleceğin teminatı olan çocukların hazırladığı etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, programda emeği geçen eğitimcilere, öğrencilere ve annelere teşekkür etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Anneler Günü dolayısıyla veliler ve öğrencilerin bir araya gelmesiyle sona erdi. - AYDIN