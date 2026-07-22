Yenipazar'da Yaz Dönemi Müzik Kursu Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenipazar'da Yaz Dönemi Müzik Kursu Ziyareti

Yenipazar\'da Yaz Dönemi Müzik Kursu Ziyareti
22.07.2026 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akyol, müzik kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yaz dönemi boyunca devam eden müzik kursunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi müzik kursunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, kursiyerlerle sohbet ederek eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Kurs çalışmalarını yerinde inceleyen Akyol, kursiyerlere başarılar dilerken, yaz döneminde yürütülen eğitim faaliyetlerinde görev alan yönetici ve eğitmenlere teşekkür etti. Ziyaret sırasında sanatın ve müziğin bireysel gelişime sağladığı katkıya dikkat çeken Akyol, Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca olduğu gibi yaz döneminde de çocukların ve gençlerin kişisel ile kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müzik kursunun, katılımcıların sanatsal becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de destek sağlamayı hedeflediği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yenipazar, Eğitim, Müzik, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar'da Yaz Dönemi Müzik Kursu Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
09:25
Apple’dan yeni hamle 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
08:49
Para için her yol mübah mı Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:39:55. #7.12#
SON DAKİKA: Yenipazar'da Yaz Dönemi Müzik Kursu Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.