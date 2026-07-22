Yenipazar\'da Yaz Dönemi Müzik Kursu Ziyareti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yaz dönemi boyunca devam eden müzik kursunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi müzik kursunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, kursiyerlerle sohbet ederek eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Kurs çalışmalarını yerinde inceleyen Akyol, kursiyerlere başarılar dilerken, yaz döneminde yürütülen eğitim faaliyetlerinde görev alan yönetici ve eğitmenlere teşekkür etti. Ziyaret sırasında sanatın ve müziğin bireysel gelişime sağladığı katkıya dikkat çeken Akyol, Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca olduğu gibi yaz döneminde de çocukların ve gençlerin kişisel ile kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müzik kursunun, katılımcıların sanatsal becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de destek sağlamayı hedeflediği belirtildi. - AYDIN