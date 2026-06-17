Yenipazar\'da asfalt çalışmaları sürüyor

Yenipazar Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ilçede yürütülen yol çalışmaları kapsamında birçok noktada asfaltlama ve düzenleme çalışmaları başladı.

Yenipazar'da vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması amacıyla başlatılan yol yatırımları kapsamında Eşref Ozan Caddesi, Çulhan ve Dereköy'de sıcak asfalt çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi. Çalışmalar kapsamında Alioğulları-Kavaklı arasındaki yolun asfaltlanması, Karacaören-Mestanlar-Yenipazar güzergahında asfalt çalışmaları ile Karaçakal yolundaki düzenlemelerin de sürdüğü belirtildi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçede ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, yol çalışmalarının ardından Karaçakal Mahallesi'nde otokorkuluk yapım işinin de tamamlanacağını açıkladı. Başkan Ercan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Yenipazar için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Yenipazar'da yürütülen çalışmalarla birlikte ilçe genelinde yol kalitesinin artırılması ve vatandaşların ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. - AYDIN