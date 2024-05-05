Yenişehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Nakdi Destek Sağlıyor

Yerel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı 'Yenişehir Halk Kart'ın nisan ayı tutarları ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı 'Yenişehir Halk Kart'ın aylık tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Yenişehir Halk Kart' uygulamasından bu ay 916 aile yararlandı.

Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor. - MERSİN