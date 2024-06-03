Yenişehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Nakdi Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Nakdi Destek Sağlıyor

Yenişehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Nakdi Destek Sağlıyor

Yenişehir Belediyesi, dar gelirli ailelere nakdi destek sağlamak amacıyla Yenişehir Halk Kart uygulamasını hayata geçirdi. Mayıs ayı tutarları 951 aileye yatırıldı.

03.06.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
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Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın mayıs ayı tutarları ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Halk karttan bu ay 951 aile yararlandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Halk Kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara, hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı halk kartın aylık tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yenişehir Halk Kart uygulamasından bu ay 951 aile yararlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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